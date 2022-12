Waarom sommige werknemers liever geen ziektebriefje krijgen

Patrick Geurden kreeg van zijn arts een - naar zijn mening - fout attest. Omdat zijn arts niet wilde luisteren, diende Geurden klacht in bij de Orde van Geneesheren. Zijn arts wil hem nu niet meer als patiënt. Mag dat?

Toen Patrick besmet geraakt met corona, werd hij door zijn arts naar huis gestuurd met de opdracht in quarantaine te blijven. Hij kreeg een getuigschrift van arbeidsongeschiktheid mee voor z’n werkgever, beter gekend als een ‘ziektebriefje’.

“Maar ik wilde geen ziektebriefje”, zegt Patrick. “Ik wilde een getuigschrift van quarantaine. Door een ziektebriefje staat onze werkgever in voor ons inkomen. Dat wil ik mijn werkgever niet aandoen. Andere mensen vertellen me dat ze zo’n getuigschrift zonder problemen kregen.”

“Mijn arts weigerde pertinent om dat getuigschrift te leveren. Hij wilde ook niet op het ziektebriefje schrijven dat het om Covid ging. Toen heb ik me goed kwaad gemaakt. Ik heb ook klacht ingediend bij de Orde van Geneesheren. Daarop kreeg ik een telefoontje van de kring waartoe mijn huisarts behoort. Ik ben er niet meer welkom. Kan dat allemaal zomaar?”

Uitgelegd

Het getuigschrift van quarantaine wordt verstrekt als iemand geen symptomen vertoont, maar een verhoogd risico heeft op Covid-19. “Met een getuigschrift van quarantaine zijn er twee mogelijkheden”, legt de Orde uit. “Of de werknemer werkt van thuis (dan ontvangt de werknemer gewoon zijn loon ten laste van de werkgever). Of thuiswerk is niet mogelijk, en dan kan de arbeidsovereenkomst tijdelijk opgeschort worden. De werknemer kan dan genieten van een tijdelijke werkloosheidsuitkering (de werkgever hoeft dan ook geen loon te betalen).

“Patrick was gewoon ziek door corona. Hij kreeg dus een gewoon ziektebriefje”, vertelt zijn arts. “Er zijn wel vaker werkgevers die hun werknemers opdragen om bij hun dokter een quarantainegetuigschrift te vragen. Dat doen wij niet. Wij zijn een eerlijke praktijk.”

Patrick bedacht zijn dokter vervolgens met proza niet voor publicatie vatbaar. “Een gezonde relatie met de patiënt is zo niet meer mogelijk”, aldus nog de arts. “Het is inderdaad niet makkelijk om snel een nieuwe arts te vinden. Maar Patrick moet niet wanhopen. Ik heb de Artseneed afgelegd.”

“Artikel 32 van de Code van medische deontologie is hier van toepassing”, verklaart de Orde. “Soms worden patiënten agressief, soms zoeken ze seksuele toenadering. Als het gedrag leidt tot een breuk in de vertrouwensrelatie, dan kan een arts de therapeutische relatie stopzetten. Hij moet zich wel vergewissen dat er geen hoogdringende pathologie aanwezig is en dient de continuïteit van de zorg te verzekeren.”