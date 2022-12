Waar in Limburg eet je de lekkerste pannenkoek? Eentje krijgt een dikke tien: “Eerste hap proeft hemels”

Lorentia Veppi, bekend uit ‘Bake Off Vlaanderen’, test tien pannenkoekenhuisjes in Limburg. — © Boumediene Belbachir

Dit is onze jury

Lorentia Veppi (29) uit Genk nam in 2019 deel aan het televisieprogramma Bake Off Vlaanderen en stampte op hetzelfde moment ‘Lorentia’s Table’ uit de grond. Na haar uren als lerares bakt ze naar hartenlust gepersonaliseerde muffins, cupcakes en ander gebak. Ook waagt ze zich aan de Italiaanse keuken. De bakmicrobe erfde ze zonder twijfel van haar opa, die vroeger zelf rabarbertaarten en mikkemannen maakte.

1. Peter Pan in Genk

In het centrum van Genk eet je je pannenkoeken met een vleugje ‘elfenstof’ - of kristalsuiker - bij Peter Pan. Tenminste, dat wordt sinds jaar en dag gefluisterd. Is onze expert ook in de ban van deze naar een sprookje genoemde crêperie?

Het oordeel van Lorentia

“Ik krijg twee keer een mooie, grote pannenkoek voorgeschoteld. Ze zijn goed gebakken aan beide kanten, enkel de pannenkoek met stroop is aan een kant een tikkeltje bleker. De dikte zit goed: met één pannenkoek heb je ruim voldoende. De stroop zit in potjes van ‘Du Vrai Sirop de Liège’ en de bruine suiker zit in een apart kommetje. Eindoordeel? Ongelofelijk lekker!”

Score: 9/10

Peter Pan, Stationsstraat 24 in Genk. Elke dag open van +-9 tot 18 uur, behalve op zo. Prijs voor een pannenkoek met stroop of suiker is 4,50 euro. Info: www.facebook.com/Peter-Pan

2. De Tievishoeve in Oudsbergen

De Tievishoeve in Oudsbergen bestaat uit een boerderij, hoevewinkel, ijssalon en bistro. Het hoeve-ijs wordt van verse koemelk gemaakt, maar hoe zit het met de pannenkoeken?

Het oordeel van Lorentia

“Dat de pannenkoeken van verse melk zijn gemaakt, proef je aan de volle smaak. Elke portie bevat één grote, goed gebakken pannenkoek met een luchtige textuur. Extra leuk is dat de stroop hier wordt gemaakt van appelen en peren vanop de boerderij.”

Score: 8/10

De Tievishoeve, Groenstraat 11 in Oudsbergen. Gesloten op wo en do. Prijs voor een pannenkoek met suiker: 4,5 euro, pannenkoek met stroop: 5 euro. Info: www.tievis.be

3. De 2 spanten in Oudsbergen

De 2 spanten is gelegen in een rustieke boerderij: het ideale decor voor een dampende kop koffie en een portie pannenkoeken op een druilerige herfstdag.

Het oordeel van Lorentia

“De pannenkoek wordt hier op traditionele wijze geserveerd: met bloemsuiker. De pannenkoeken zien er smakelijk uit en ze zijn dik genoeg. Maar ze zijn wel een stuk droger dan in de voorgaande zaakjes die ik bezocht, dat kan eventueel door een te grote hoeveelheid bloem.”

Score: 7/10

Twee Spanten, Dampstraat 41 in Oudsbergen. Open van 14 tot 22 uur, behalve op do. Prijs voor een pannenkoek met suiker en stroop: 4,5 euro. Info: www.facebook.com/de2spanten

4. Cascade in Genk

Brasserie Cascade - tot voor kort De Wennel - is de place to be voor een gezellige koffieklets met een zoet vieruurtje. Pannenkoeken bijvoorbeeld?

Het oordeel van Lorentia

“Je krijgt hier twee pannenkoeken: vers en goudbruin gebakken aan beide kanten, met een krokant randje. In vergelijking met de pannenkoeken op andere plaatsen zitten er veel gaatjes in de koek, maar dat is zeker geen ramp. Om het deeg luchtiger te maken, wordt er wel eens bruiswater aan het recept toegevoegd, wat voor zulke gaatjes kan zorgen. Het resultaat mag er zijn: de pannenkoek in combinatie met stroop of suiker is een echt smaakbommetje.”

Score: 9/10

Hasseltweg 52 in Genk. Open: 9-22 uur, behalve op ma. Prijs voor een pannenkoek met suiker en stroop: 6,5 euro. Info: www.cascade-genk.be

5. Choc Coffee in Hasselt

Choc Coffee ligt in de Hasseltse Maastrichterstraat, om de hoek van de wekelijkse markt. Naast heerlijke Vergano-koffie pakken ze hier uit met kakelverse pannenkoeken.

Het oordeel van Lorentia

“Het personeel is hier hartelijk en uiterst behulpzaam. De pannenkoek is smeuïg en ook hier standaard opgesmukt met bloemsuiker. Het krokante randje is een pluspunt. Bij de koek met stroop kreeg ik een iets te kleine portie. De prijzen zijn hier iets hoger dan gemiddeld, maar de zaak bevindt zich dan ook in het centrum van Hasselt.”

Score: 8/10

Maastrichterstraat 93 in Hasselt. Open van 8 tot 18 uur, behalve op zo. Prijs voor een pannenkoek met suiker: 6,6 euro, met stroop: 7,5 euro. Info: www.choc-coffee.be

6. Pannenkoekenbakkerij in Maaseik

In de Maaseikse Pannenkoekenbakkerij worden maar liefst 150 soorten pannenkoeken geserveerd. Van Indonesische varianten met satésaus, exemplaren met gerookte zalm en brie tot ‘pizza’-pannenkoeken. Maar hoe smaakt de klassieker, met suiker of stroop?

Het oordeel van Lorentia

“De pannenkoek is aan beide kanten mooi goudbruin gebakken, maar naar mijn mening iets te dik en droog. Aan de buitenkant zie je weinig structuur, hij oogt erg ‘vlak’, en de smaak doet eerder denken aan een mengeling van een pitabroodje en een wrap. Hij is een beetje taai.”

Score: 6/10

Markt 35 in Maaseik. Gesloten op ma. Pannenkoek met suiker en stroop: 6,50 euro. Info: www.pannekoekenbakkerij-maaseik.be

7. Bistro Bovy in Heusden-Zolder

Bistro Bovy bevindt zich tussen de duizend-en-een vijvers in de Wijers. De zaak zweert bij eerlijk en puur eten in korte keten, ook wat hun pannenkoeken betreft.

Het oordeel van Lorentia

“De perenstroop wordt hier gemaakt van eigen peren en dat proef je. De pannenkoek heeft een luchtige textuur en wordt smakelijk gepresenteerd met rode besjes. Een pannenkoek moet uiteraard niet zoet zijn, maar de smaak van deze is een tikkeltje té neutraal.”

Score: 7/10

Galgeneinde in Heusden-Zolder. Gesloten op ma en di. Pannenkoek met suiker en stroop: 7 euro. Info: www.facebook.com/bistrobovy

8. ’t Kasteeltje in Beringen

De ijsjes en pannenkoeken van ’t Kasteeltje in Beverlo (Beringen) worden gemaakt met melk van de aanpalende geitenboerderij. Is geitenmelk in plaats van koemelk bevorderlijk voor de smaak?

Het oordeel van Lorentia

“Ik proef eerlijk gezegd niet dat de pannenkoeken van geitenmelk zijn gemaakt. Maar het idee dat de melk rechtstreeks van de eigen boerderij komt, doet mij wel likkebaarden. Per portie krijg je hier twee lekkere, degelijke pannenkoeken. Minpuntje: slechts één potje stroop. Dat is weinig, omdat de pannenkoeken per twee worden geserveerd.”

Score: 8/10

Vennestraat 15 in Beverlo (Beringen). Open van 14 tot 20 uur. Gesloten op ma en vrij. Pannenkoek met suiker en stroop: 5 euro. www.tkasteeltje.be/ijssalon-beverlo

9. D.S. Groencreaties in Herk-de-Stad

D.S. Groencreaties heeft een verborgen parel van een thearoom die deel uitmaakt van het tuinaanlegbedrijf. Pannenkoeken eten kan hier op een groen terras of in de knusse binnenruimte.

Het oordeel van Lorentia

“Wat is dit een superschattig zaakje! Ik krijg twee perfect gebakken pannenkoeken voorgeschoteld die samen met de royale toppings - suiker en stroop - smelten op mijn tong. Voor deze pannenkoeken kom ik zeker terug, maar dan in de zomer, zodat ik op het terras in de tuin kan zitten.” (lacht)

Score: 9/10

Beerbosstraat 27 in Herk-de-Stad. Open op vrij, za en zo van 10 tot 18 uur. Pannenkoek met suiker en stroop: 5,5 euro.

10. Cremerie Chapeau in Zonhoven

Tijdens warme herfstdagen zoals deze is een bolletje ijs in Cremerie Chapeau zonder twijfel het proeven waard, maar onze zoetekauw installeerde zich aan tafel voor een warme pannenkoek.

Het oordeel van Lorentia

“Eerlijk? Alleen al de geur liet me watertanden. De pannenkoek is gebakken volgens de regels van de ambacht: goudbruin met een krokant korstje, niet te droog noch te vettig. Al is het vooral de textuur die de perfectie nastreeft: zacht en fluffy, de eerste hap proeft naar de hemel. Deze smeuïge pannenkoek heeft nauwelijks toppings nodig en kost slechts 5 euro.”

Score: 10/10

Molenweg 21 in Zonhoven. Open van 12.30 tot 21 uur, behalve op ma. Pannenkoek met suiker en stroop: 5 euro. Info: www.cremerie-chapeau.be