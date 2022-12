Inspanningen of niet, Vlaanderen verhardt voort

In 2021 kwam er in Vlaanderen netto 3.420 hectare verharding bij, blijkt uit de jongste bodemafdekkingskaart van het Departement Omgeving. Nieuwe gebouwen, terrassen, parkings en andere infrastructuur zorgen ervoor dat een steeds grotere oppervlakte verzegeld wordt. Daardoor kan regenwater minder goed in de bodem dringen, met een groter risico op problemen met wateroverlast en droogte tot gevolg.

Volgens de voorlopige cijfers voor 2021 werd vorig jaar 7.360 hectare steen en beton opengebroken. Maar 10.780 hectare nieuwe verharding doet het effect daarvan teniet.

Het is voor het eerst dat de verharding in Vlaanderen op basis van luchtfoto’s zo nauwkeurig in kaart wordt gebracht, tot op het niveau van terrassen en opritten. Daaruit blijkt dat de netto verharding met gemiddeld 0,17 procentpunt per jaar toeneemt, en dan vooral in landbouwgebied. Dat is volgens het Departement Omgeving zowel het gevolg van schaalvergroting van landbouwbedrijven als van zonevreemde gebouwen. De verharde oppervlakte groeide zo aan van 14,2 procent in 2013 tot 15,5 procent in 2021.