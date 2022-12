Hele maand geen verkeersboetes door politieactie

De politievakbonden grijpen naar de grote middelen in hun protest tegen de federale regering. Vanaf woensdagnacht tot 15 januari komen er geen parkeer- of verkeersboetes meer, schrijft Het Laatste Nieuws maandag.

De ‘boeteloze maand’ is een initiatief van de vier politiebonden VSOA, NSPV, ACV en ACOD. Verkeers- en parkeerovertredingen van eerste en tweede graad worden door de vingers gezien. Er volgt enkel nog een mondelinge waarschuwing en uitleg over de actie. Inbreuken die “de veiligheid rechtstreeks in gevaar brengen” worden wél nog beboet. Over de snelheidscontroles is nog onzekerheid.

De burger zal ook op een andere manier de impact voelen: in de week voor kerst komen er grotere verkeerscontroles en blaasacties, ook tijdens de spitsuren. En er zullen meer prikacties zijn op plekken waar veel volk verwacht wordt, zoals de luchthavens.

De woede bij de agenten heeft twee redenen: hun zachte eindeloopbaansregeling dooft uit én de afgesproken loonsverhoging is herroepen. “Als de politiek niet luistert, gaan we na 15 januari gewoon verder. Desnoods tot in 2024”, klinkt het.