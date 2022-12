WK-gangers sluiten weer aan bij Club Brugge, waar het meteen van moeten is

Dertien punten achterstand: in een ‘normale’ competitie betekent dat altijd mission impossible voor een titelkandidaat. Maar niet in België. Vorig seizoen moest Club Brugge op een bepaald moment twaalf punten ophalen tegen Union, en dat ná de winterstop. Club liet voor het WK heel veel domme punten liggen. Er was wel altijd de context: de loodzware kalender in oktober, de fantastische campagne in de Champions League die logischerwijs krachten heeft gekost, de acht WK-gangers – veelal sterkhouders – die in de weken voor Qatar misschien weleens hun voetje terugtrokken. Ook niet onlogisch. Skov Olsen, Buchanan, Sowah: ze waren tijdens de laatste competitiematchen toch niet op de afspraak bij Club. Al die excuses gelden niet meer wanneer straks het tweede deel van de competitie begint.

Vandaag arriveren (bijna) alle WK-gangers opnieuw op training bij Club Brugge. Na de uitschakeling tijdens de groepsfase kregen Mignolet, Vanaken, Odoi, Sowah, Skov Olsen, Buchanan en Larin nog tien dagen vakantie. Enkel Lang sluit later aan omdat hij de kwartfinales speelde met Nederland, maar ook hij zou in principe inzetbaar moeten zijn tijdens de eerste competitiematch tegen OH Leuven op 26 december. De bekerwedstrijd van 21 december thuis tegen Sint-Truiden zal voor Lang misschien wat vroeg komen, maar dat kan – gelet de aanvallende weelde bij Club Brugge – geen probleem vormen voor Hoefkens. Meer zelfs: nu Rits na meer dan een half jaar opnieuw fit is, heeft de Club-coach zelfs geen énkele speler in de lappenmand.

Benfica

Het is dus een nieuwe start voor Club. Maar fouten maken mag nu écht niet meer. De marge is nul. Bij Genk loopt het als een trein en de ploeg van Wouter Vrancken heeft maar liefst dertien punten voorsprong. En we zien Genk nu niet meteen massaal met punten morsen. En dan zijn er ook nog Antwerp en Union: indien Club een negentiende landstitel wil, moet het ook nog met hen afrekenen. De uitdaging is daarom zoveel groter dan vorig seizoen. Gelukkig voor Club zijn er nog de play-offs (die het wel nog moet veiligstellen). Gelukkig voetbalt blauw-zwart in die bizarre competitie die de Jupiler Pro League heet. Afleiding is er de komende maanden – op die dubbele confrontatie met Benfica na – niet. Het is over twee weken meteen van moeten.