Man vervoert onder invloed van drugs twee kinderen in auto zonder remmen

De politie Tongeren-Herstappe heeft zondag tijdens een controle een bestuurder tegengehouden. Hoewel hij twee kinderen in de wagen had zitten, testte hij positief op cocaïne, reed hij zonder rijbewijs en werkten de remmen van zijn auto niet.

De politie hield samen met drie aspiranten van politieschool PLOT een flitsactie op de Hoeise Kassei, Luikersteenweg en de Elderenstraat. In totaal werden 671 bestuurders gecontroleerd, waarvan er 143 te snel reden, zo’n 21 procent. Op de Hoeise Kassei reed liefst 43 procent te snel. Twee bestuurders haalden er liefst 130 km/uur en 122 km/uur, terwijl er een maximumsnelheid van 70 km/uur geldt.

Een bestuurder moest zijn rijbewijs voor 6 uur afgeven nadat hij positief blies. Een chauffeur die anderen wilden waarschuwen voor de snelheidscontrole met zijn grootlichten, kreeg hiervoor een pv. Er werd ook een man betrapt die geen rijbewijs had en zijn voertuig bovendien niet verzekerd en niet gekeurd had.

Speekseltesten

Twee bestuurders legden een positieve speekseltest af. De eerste werd aan de kant gezet omdat zijn dimlichten defect waren en hij met zijn mistlichten reed. Tijdens de controle merkte de politie dat de man twee kleine kinderen op de achterbank had zitten zonder gordel. Bovendien testte hij positief op cocaïne en had hij geen geldig rijbewijs. Zijn voertuig werd geïmmobiliseerd op vraag van het parket. Tijdens de takeling bleek dat de remmen van de auto niet werkten.

Een vrouwelijke bestuurder testte positief op THC, cocaïne en amfetamines. Ze was haar rijbewijs al een hele tijd kwijt. Haar voertuig was ook niet meer gekeurd en had gevaarlijke uitsteeksels na een eerder ongeval. Het werd geïmmobiliseerd. De vrouw had ook een kleine hoeveelheid cannabis bij.