Manon De Roey haalt de Amerikaanse LPGA Tour

© Getty Images via AFP

Net zoals Thomas Detry bij de mannen slaagde nu Manon De Roey er in om bij de dames startrecht te versieren op de Amerikaanse Tour in 2023. In de laatste fase van de kwalificaties voor de LPGA Tour eindigde de 30-jarige golfspeelster uit Schilde als 29ste, wat volstond om de stap richting de States te kunnen zetten.

Acht ronden beslisten over het lot van Manon De Roey of ze al dan niet startrecht kon verkrijgen op de LPGA Tour, de Ladies Professional Golf Association. Pas in de slotronde viel de uiteindelijke beslissing. De 30-jarige golfspeelster uit Schilde dook met een birdie op haar slothole naar een totaal van -14 en een 29ste plaats. Dit volstond ruimschoots om bij de top 45 te eindigen die volgend kalenderjaar startrecht versiert op Amerikaanse bodem.

Na Florence Descampe in de jaren ‘90 is Manon De Roey de tweede landgenote die nu de keuze moeten maken tussen de vertrouwde Europese of anderzijds de financieel interessante Amerikaanse Tour.