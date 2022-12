Charleroi en Luik naar halve finale Beker van België

Kangoeroes Mechelen, dat de heenmatch van de kwartfinale van de Lotto Basketball Cup in de eigen Winketkaai met 87-75 had gewonnen, liet zich in de Dôme van Charleroi na een intense partij nog verrassen. Charleroi won de vier kwarts en kwalificeerde zich na een 45-39 voorsprong halfweg en met een 90-74 zege dan ook voor de halve finale. Milan Samardic (15 punten), Alex Libert (15 punten) en Nathan Kuta (14 punten) stuwden de Spirous naar de winst en een stek in de halve finale. Luik liet zich na 92-78 winst in de heenmatch in Hoei niet verrassen in de return. De ploeg van coach Lionel Bosco zorgde in Brussels voor een 79-79 draw. Meteen goed voor een stek in de halve finale voor de club uit de Vurige Stede.

Charleroi-Kangoeroes Mechelen 90-74Kwarts: 21-17, 24-22, 18-14, 27-21Charleroi : Prepelic 7, M. Samardzic 15, Jackson 8, Kuta 14, Makwa 5, Lisboa 12, Izaw Bolavi 2, Schoepen 9, Fogang 3Kangoeroes Mechelen: Loubry 10, Mukubu 15, Aririguzoh 17, Fobbs 5, Foerts 5, Davis 5, Palinckx 7, Van Buggenhout 0, Thomas 10