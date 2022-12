Will Tura op première van ‘zijn’ musical ‘Vergeet Barbara’: “Dank je voor dit mooie cadeau, Gert!”

Heel Bekend Vlaanderen leek zondagavond afgezakt naar Puurs voor de première van Vergeet Barbara. Het was vooral spannend voor Will Tura, want de Studio 100-musical waarin Gert Verhulst himself de hoofdrol speelt, is opgebouwd rond de hits van de keizer van het Vlaamse lied. “Dank je voor dit mooie cadeau, Gert. Ik koester het met heel mijn hart.”

Het was lang wachten, maar Vlaanderen heeft eindelijk zijn eigen Mamma Mia!. Nadat Zo mooi, zo blond bijna twintig jaar geleden Vlaamse klassiekers in de kijker had gezet, pakt Studio 100 nu uit met een feelgood-musical rond de hits van Will Tura. Een lange rij BV’s schoof zondagavond aan om de première mee te maken. Ook het grote publiek heeft er zin in: er zijn intussen al 65.000 tickets de deur uit.

Door corona werd Vergeet Barbara twee jaar uitgesteld. Studio 100-topman Gert Verhulst (54) zag de musical indertijd als het ideale geschenk voor de tachtigste verjaardag van Will Tura. Hij is intussen al 82, maar de zanger is er niet minder dankbaar om. “Dank je voor dit mooie cadeau, Gert. Ik koester het met heel mijn hart”, aldus de artiest. “Ik heb er lang naar uitgekeken, maar deze musical heeft mijn verwachtingen nog overtroffen. Wat een feest om mijn muziek op deze manier tot leven te zien komen.”

Vergeet Barbara speelt zich af rond een dorpscafé in de hete zomer van 1976, toen Vlaanderen in de ban was van de Ronde van Frankrijk. Lucien Van Impe werd dat jaar de voorlopig laatste Belgische Tourwinnaar. Gert Verhulst speelt cafébaas Willy. Jonas Van Geel, James Cooke en Jelle Cleymans kruipen in de rol van zijn drie zonen. Koers, een dorpscafé en Will Tura: Vlaamser kan haast niet.(gvh)

Vergeet Barbara, Studio 100 Pop-Up Theater, Puurs. Info: www.vergeetbarbara.be

