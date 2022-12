Opmerkelijk: Wout Van Aert en co. kunnen prestigieuze sportprijs wegkapen in Nederland

Wout van Aert, Tiesj Benoot en Nathan van Hooydonck hebben met hun straffe prestaties in de Tour niet alleen in België opzien gebaard. Het Belgische drietal kan straks een prestigieuze sportprijs in Nederland wegkapen. De Tourploeg van Jumo-Visma, die geel won met Jonas Vingegaard, groen met Wout van Aert en zes ritzeges wegkaapte, is immers genomineerd voor de Nederlandse Sportploeg van het Jaar.