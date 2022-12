Waarom de feestdagen extra zwaar worden voor uw hart: “We zien een piek van patiënten met hartritmestoornissen”

Nu de feestdagen eraan komen, en we - enkele kilo’s rijker - met z’n allen de broekriem wat zullen lossen, moeten we ook extra zorgzaam omgaan met ons hart. Want december is de maand van het “Holiday Heart Syndrome”. Een maand waarin meer mensen last hebben van een zogenaamd “vakantiehart”. Dat woord klinkt liever dan dat het bedoeld is, zegt ’s lands bekendste hartspecialist Pedro Brugada. “We zien dan een piek in het aantal patiënten met hartritmestoornissen.”