VIDEO. Niet voor gevoelige zielen: geschreeuw bij horrorblessure van Chelsea-talent gaat door merg en been

Armando Broja, de 21-jarige Engels-Albanese spits van Chelsea, heeft een verschrikkelijke blessure opgelopen in een oefenwedstrijd tegen Aston Villa in Abu Dhabi. Hij ging in duel met Villa-verdediger Ezri Konsa en maakte daarbij een vreemde val waarbij hij zijn knie leek te blokkeren en verdraaien. Broja pakte naar zijn knie en schreeuwde het uit van de pijn. Hij werd op een brancard van het veld gedragen.