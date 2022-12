Minstens vijf doden bij gasexplosie op Jersey

Zaterdagochtend om 4.00 uur lokale tijd vond er een ontploffing plaats in een flatgebouw van drie verdiepingen in Saint-Helier op het eiland Jersey. De explosie werd waarschijnlijk veroorzaakt door een gaslek. Op camerabeelden was een vuurbal te zien en veel rook toen het gebouw instortte. De explosie was naar verluidt over het hele eiland te horen.

Het drie verdiepingen tellende gebouw is volledig verwoest en volgens de politie en brandweer is er geen hoop meer op overlevenden. Daarom is de reddingsactie zondag ook omgevormd tot een bergingsactie.

© EPA-EFE

© AFP

De oorzaak van de explosie is nog niet vastgesteld. Volgens de autoriteiten hadden de bewoners vrijdagavond - slechts enkele uren voor de ontploffing - wel een gaslucht gemeld.

Zaterdag was er sprake van drie doden, dat aantal is opgelopen tot vijf. Nog zeker vier mensen die in het gebouw woonden en zo goed als zeker thuis waren op het moment van het drama, zijn vermist. Gevreesd wordt dat ook zij omgekomen zijn.