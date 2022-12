Tom Boonen gaat nog altijd hard: ex-renner wordt vijfde in GT3 A tijdens 12 Uur van Abu Dhabi

Tom Boonen heeft zijn fiets al een tijdje aan de haak gehangen, maar hij blijft snel over het asfalt scheuren. In zijn zwart-groene Porsche is hij op de vijfde plaats in de GT3 A-categorie geëindigd tijdens de 12 Uur van Abu Dhabi, de laatste manche van de Intercontinental GT Challenge, het uithoudingskampioenschap voor GT3-wagens. In de algemene uitslag werd hij zestiende, op 34 deelnemers.