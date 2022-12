Dubbele medailleoogst voor Genkenaar Alessio Pavone op EK powerliften

De Genkenaar behaalde daarmee het hoogst aantal medailles van alle mannelijke Belgische deelnemers. “Het was een compleet andere ervaring dan een nationale wedstrijd omdat wij in allesbehalve optimale omstandigheden verbleven”, reageert Pavone. “De voeding en basisvoorzieningen voor atleten lieten te wensen over, er waren zelfs voedselvergiftigingen. Hierdoor was de gemiddelde prestatie van de meeste atleten een pak lager dan verwacht. Ook voor mij. Het begon al bij de weging voor de wedstrijd waar ik, ondanks mijn streng waterdieet, 330 gram over mijn gewicht zat. Hierna heb ik op 25 minuten, net binnen de tijdslimiet, via extreme manieren mijn gewicht nog net kunnen halen. Ik ben erg tevreden over mijn zilveren en bronzen medailles aangezien de juryleden strenger dan normaal waren op techniek. Hierdoor telden mijn twee zwaarste lifts, die ik wel met succes heb opgetild, niet mee. Ook heb ik het nationaal record squat verhoogd van 195 naar 200 kilogram. Dit was voor mij dus een succesvolle eerste internationale optreden. Nu ga ik even nagenieten van een zeer korte pauze waarna ik er weer invlieg.”

© White Lights Media