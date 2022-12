De Dickens kerstmarkt in Bilzen brengt 15000 mensen op de been

Afgelopen weekend kwamen bijna tienduizend bezoekers de kerstsfeer opsnuiven in de binnenstad van Bilzen. Naast een feeërieke belevingswandeling bruiste het op de markt van de gezelligheid in een winters tafereeltje met tientallen kerstkraampjes.

15000 mensen kwamen zaterdag en zondag de kerstsfeer opsnuiven tijdens Dickens in Bilzen — © Johnny Geurts

De bezoekers werden zaterdag en zondag tijdens een mooie wandelroute ondergedompeld in een winters kleurenspel zowel op sfeervolle wandelpaden, parken als pleinen. De tijdsgeest van de 19de eeuw en die van het heden werden letterlijk belicht en kwamen tot leven op grote beeldschermen met prachtige muziek.

De kerstbetovering was een feest voor groot en klein — © Johnny Geurts

In de midden 19e eeuwse neogotische Sint-Mauritiuskerk maakten de Dickens acteurs hun opwachting voor een prachtige opvoering. “Een geweldig spektakel. De locatie en de aankleding waren heel bijzonder”, vertelt Nicole Verckens die vanuit Maastricht de Demerstad kwam opzoeken. “Het was een geweldig weekend. De Dickens sfeer bracht tijdens de twee dagen 15.000 bezoekers op de been. Het was gezellig druk zowel bij de belevingswandeling alsook ook op de wintermarkt. De plaatselijke horeca en de winkels in onze stad pikten hier zeker de graantjes van mee”, benadrukt burgemeester Bruno Steegen (Beter Bilzen). De magie van ‘Dickens Droomt’ werd vertolkt door zo een 70-tal in stijl aangeklede acteurs. (JoGe)

Johnny Geurts