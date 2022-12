Achel heeft smaak te pakken en boekt tweede zege op rij

Coach Jan Vanvenckenray gaf het in het begin van het seizoen al aan: het zwaartepunt voor Achel lag in december, met duels tegen rechtstreekse concurrenten Guibertin en Waremme. Tegen dat eerste team was het woensdag al bingo. Meteen de eerste zege van het seizoen voor de Noord-Limburgers, die zondag met vertrouwen richting Borgworm afzakten.

Dahl geraakte uiteindelijk toch fit en viel prima in. — © Patrick Smets

In de openingsset startte de thuisploeg sterk. Over 8-5 ging Waremme naar 16-14. Maar tegen moneytime had Tectum zich helemaal in de match geknokt. Meer nog, het ging erop en erover: 0-1. Een gouden start. De Noord-Limburgse motor begon steeds beter te draaien. Verweij was efficiënt in het midden (9 punten aan 80 procent) en Van Leemputten vond in Staples en Van Dyck goede afwerkers. Toch mocht Waremme op het einde van set twee terugkeren van een achterstand (21-20). Tijd voor Achel om opnieuw door te duwen. Het zou dat vervolgens doen tot het einde van de match. Dahl, die dus toch fit geraakte, viel prima in en toonde zich meteen belangrijk. De derde set werd een walk-over: 0-3. Achel geeft zo de rode lantaarn door aan Waremme (al hebben beide teams wel evenveel punten). De trein lijkt vertrokken.

Staples werkte goed af. — © Patrick Smets

Sets: 22-25, 23-25, 16-25.

Waremme: Van Looveren (2), Fafchamps (3), Schroeven (9), Madsen (7), Vandooren (7), Abinet (11), libero: Verstraete. Vielen in: Cosemans (1), Laenen (1), Cocchini.

Achel: Staples (15), Verweij (9), Van Dyck (12), Van Leemputten, Fransen (6), Van Den Borden (6), libero: Claes. Vielen in: Medenis, Gortzak, Dahl (8), Dalli Cardillo.

© Patrick Smets

© Patrick Smets

© Patrick Smets

© Patrick Smets

© Patrick Smets