Investering loont: Mathias Vosté betaalde trip naar Calgary van eigen spaarcenten en plaatst zich op 1000 meter voor A-groep

Mathias Vosté mag volgende week bij de wereldbekerwedstrijden in Calgary in de A-groep starten. Vosté dwong zondag met zijn tweede plaats op de 1000 meter promotie af. Het zal een opsteker zijn voor Vosté, die zijn financiering van de schaatsfederatie verloor en besloot zijn spaarcenten aan te spreken om zich proberen te kwalificeren voor het WK. De trip naar Calgary was een dure investering, maar Vosté hoopte dat die loonde gezien er twee wereldbekers worden gereden.

Alleen de Italiaan David Bosa (1’07”47) was sneller dan de 1’07”98, die Vosté klokte. De in Nederland wonende Bruggeling bleef 23 honderdsten van een seconde boven zijn nationale record.

Het was voor het eerst dit seizoen dat hij zijn snelheid op het ijs toonde. De eerste volle ronde ging in een respectabele 24,8 seconden. In zijn rit werd Vosté opgejaagd door de Chinees Ziwen Lian, die in 1’08”01 derde werd.