DERDE PROVINCIALE. Eerste verlies voor leider in 3A, alweer een forfait in 3C

In 3A ging leider Kortessem voor het eerst dit seizoen onderuit (1-0 in Lummen). Zowel Maasland NO als Turkse FC wonnen overtuigend hun match in 3B en blijven zo samen aan de leiding. Al heeft Turkse FC één match minder gespeeld. Boxberg B (3C) was door een hoop afwezigen genoodzaakt forfait te geven. Lees hier alle verslagen van de wedstrijden in derde provinciale van dit weekend. (fava/krth/edst)