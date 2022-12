Oefenwedstrijd van STVV tegen RKC vervroegd naar 14 uur

Het is nog onduidelijk of STVV haar oefenwedstrijd in het stadion van ASV Geel zal spelen. — © smb

STVV oefent dinsdag tegen RKC Waalwijk, een club uit de Nederlandse Eredivisie. Zondagavond was nog niet duidelijk of die wedstrijd effectief in Geel zal plaatsvinden zoals oorspronkelijk gepland.

Door de (vries)kou wil men eerst het veld in Geel inspecteren. In eerste instantie was de oefenpot ook gepland om 18.30 uur, sowieso wordt RKC nu al om 14 uur partij gegeven. Een alternatief voor de grasmat in Geel is gewoon Stayen. Afwachten waar het oefenduel tegen de huidige nummer tien uit de Eredivisie uiteindelijk beslecht zal worden.

Die oefenwedstrijd werken de Kanaries nog af zonder eerste doelman Daniël Schmidt, die pas donderdag terugkeert na zijn WK-avontuur met Japan. Robert Bauer blijft in de lappenmand. Er blijft voorlopig onduidelijkheid over de voetblessure van de Duitser. Allicht volgen er nog bijkomende onderzoeken. Gezien Bauer in zijn laatste contractjaar zit, heeft de speler er alle belang bij snel fit te geraken en zichzelf in de kijker te spelen. Shinji Kagawa revalideert verder in Japan. Hij wordt pas begin januari terug in Sint-Truiden verwacht.