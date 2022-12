TWEEDE PROVINCIALE. Doelmannen naar het ziekenhuis in 2A, spanning te snijden in 2B

Hoepertingen blijft winnen. Niels Vanherck was bij zijn eerste basisplaats van het seizoen meteen goed voor een hattrick. Opschudding in Lanaken en ’s Herenelderen waar beide thuisdoelmannen afgevoerd werden naar het ziekenhuis. In tweede provinciale B kroonde RC Peer zich tot herfstkampioen, al blijft het spannend aan de kop van het klassement. Lees hier alle verslagen van de wedstrijden in tweede provinciale van dit weekend. (matr/gsb)