De topper tussen Zutendaal A en Opglabbeek B eindigde in het voordeel van de bezoekers. Opglabbeek-coach Vanderstukken was zichtbaar opgetogen. “Na de vroege goal hebben we geprobeerd om vanuit een strakke organisatie tegen te prikken. Dat lukte bij de 0-2 en daarna zijn we niet meer in de problemen gekomen”, aldus Vanderstukken.