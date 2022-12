Zonhoven United B (4A) en Jeugd Borgloon (4B) kroonden zich afgelopen weekend tot periodekampioen. In 4C is het nog even wachten op de eerste periodewinnaar. Boxberg B (4D) gaf forfait. Dit is ondertussen al de vijfde keer dit seizoen, dus dit resulteert in algemeen forfait. Lees hier alle verslagen van de wedstrijden in vierde provinciale van dit weekend. (kj/dg/bs/bsa)