Riemst - Bilzen

Een kinderboek waarin een meisje in een rolstoel de hoofdrol speelt, is uniek. ‘Spieren op wielen‘ is geschreven door drie studenten van de universiteit Maastricht en werd voorgesteld in Bilzen. Hidde (15) uit Riemst lijdt aan de zeldzame spierziekte MDC1A en mocht de eerste exemplaren overhandigen.