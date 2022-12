Twee IS-leiders gedood bij Amerikaanse raid met helikopters in Syrië

Bij een Amerikaanse raid in het oosten van Syrië zijn twee leiders van de jihadistische groepering Islamitische Staat (IS) gedood. Dat heeft het Amerikaanse leger zondag bekendgemaakt. De twee zouden gedood zijn bij een aanval met helikopters.

Een van de twee IS-leiders werd geïdentificeerd als Anas, een leider van de groep in Syrië die volgens het Amerikaanse leger “betrokken was bij het plannen van bloedige operaties” in Oost-Syrië. Over de tweede IS-leider werden geen verdere details vrijgegeven.

Volgens het Amerikaanse leger zijn bij de aanval geen burgerslachtoffers gevallen.