Het wordt bitter koud volgende week: temperaturen tot min 9 graden

Het KMI heeft code geel uitgevaardigd met een waarschuwing voor gladde wegen zondagnacht en maandagochtend. We staan overigens voor een aantal erg koude dagen en nachten. De strooidiensten staan klaar om uit te rukken, pechverhelpers verwachten een extra drukke maandagochtend.

Een eerste stevige winterprik, noemt weerman Frank Deboosere het. Komende nacht gaat het aan de kust vriezen tot min 3 graden, in de Ardennen tot min 9 graden. Natte wegen kunnen dus behoorlijk glad en gevaarlijk worden. Pas uw snelheid aan, waarschuwt de federale politie.

Maandag wordt het vrij zonnig. Maar het blijft wel koud met temperaturen die ook overdag flirten met het vriespunt.

Vooral in de nacht van maandag op dinsdag wordt het bibberen met temperaturen van min 5 tot zelfs min 10 in de Ardennen. Daar zal de sneeuw die gevallen is zeker nog de ganse week blijven liggen.

Ook de dagen nadien, zegt Frank Deboosere, blijven we in de polaire lucht zitten met temperaturen overdag rond het vriespunt en lokaal kans op winterse neerslag. Die kans wordt trouwens nog groter komend weekend. Nadien zouden de temperaturen weer stijgen en komt er een einde aan deze eerste winterprik.

Opgelet als je de baan op moet

Wie vanavond, vannacht of morgenvroeg de baan op moet, kan maar best extra voorzichtig zijn. Lokaal kan het glad zijn en dat maakt het extra gevaarlijk. Omdat je het niet altijd verwacht. Het KMI kondigt voor het hele land code geel af voor gladheid. Die waarschuwing geldt de hele avond en nacht tot maandagochtend.

Het Agentschap Wegen en Verkeer houdt sneeuwploegen klaar om te strooien waar nodig. Dat zal ook in de komende dagen het geval zijn.

En ook de pechdiensten zijn op het ergste voorbereid. Ze verwachten maandagochtend extra veel werk. “Vooral startproblemen door platte batterijen”, klinkt het VAB.

Co-vergiftiging

Frank Deboosere waarschuwt ook nog eens extra voor de gevaren van CO-vergiftiging. In het OLV-ziekenhuis van Aalst kregen ze de afgelopen week maar liefst twintig patiënten binnen met zo een vergiftiging.

Spoedarts Ignace Demeyere waarschuwde op VTM Nieuws nog eens voor het gebruik van petroleumkachels of barbecues om de woning te verwarmen. Door de dure brandstofprijzen grijpen mensen naar alternatieven om zich te verwarmen. Met alle gevolgen van dien.