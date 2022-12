Veldrijders vliegen van het koude Dublin naar de (Spaanse) zon, Wout van Aert neemt niet deel aan cross in Val di Sole

Wout van Aert moest zich, net zoals heel wat andere veldrijders, na afloop van de WB-cross in Dublin reppen naar het vliegveld. De Belgische kampioen vliegt zondagavond nog naar Valencia in Spanje, waar hij zijn ploegmaten op stage zal vergezellen.

Van Aert neemt niet deel aan de cross in het Italiaanse Val di Sole komende zaterdag. Daar is het wel opnieuw de beurt aan Mathieu van der Poel, die er niet bij was in Dublin wegens al op stage in Benicassim in Spanje.

Wereldkampioen Tom Pidcock is er evenmin bij in Italië. De Brit trekt naar het trainingskamp van Ineos Grenadiers in Mallorca en keert pas terug in het veld voor de Zilvermeercross in Mol, waar hij ook Van Aert en Van der Poel zal treffen. Lars van der Haar kiest eveneens voor de zon in Mallorca. Verder vliegen Michael Vanthourenhout en Eli Iserbyt terug naar Spanje, waar ze de voorbije week al verbleven.