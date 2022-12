Franse wielerwereld rouwt: Walter Bénéteau (50) dood aangetroffen in Bali, omstandigheden zijn nog onduidelijk

Bénéteau (50) was een generatiegenoot van Davide Rebellin (51) die enkele weken geleden verongelukte met de fiets. De Fransman reed van 2000 tot 2006 voor verschillende ploegen van Jean-René Bernaudeau en was een renner van de Vendée, waar het Proteam de uitvalsbasis heeft. Hij was al bijna 28 jaar toen hij prof werd Bénéteau reed zeven opeenvolgende jaren de Tour de France in dienst van Thomas Voeckler. Hij deed ook één keer de Giro en één keer de Vuelta en reed telkens de grote ronden uit. Na zijn carrière was hij even bij TotalEnergies en B&B Hotels-KTM public relations en reed ook enkele ronden van Frankrijk als chauffeur van de organiserende krant L’Equipe. (hc)