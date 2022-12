Niki Terpstra wint Zesdaagse van Rotterdam als afscheid en wordt uitgebreid gevierd

De derde plaats was voor de Nederlander Vincent Hoppezak en de Italiaan Elia Viviani, ook op een ronde van Terpstra en Havik.

Tuur Dens en de Fransman Louis Pijourlet finishten op 25 ronden als negende. Milan Van Den Haute en de Zwitser Lukas Rüegg werden elfde en voorlaatste op 43 ronden.

Zaterdag kreeg Terpstra in Ahoy een uitgebreide huldiging. De Nederlander won in het verleden op de weg grote klassiekers als de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix. De Zesdaagse van Rotterdam was zijn laatste wedstrijd. Het is zijn vijfde zege in Ahoy na 2013, 2014, 2015 en 2019.

Zijn kompaan Havik volgt zichzelf op op de erelijst in Rotterdam. Hij won de editie van 2020, aan de zijde van Wim Stroetinga. Vorig jaar ging de Zesdaagse van Rotterdam niet door door de coronapandemie. De laatste Belgische zege dateert van Kenny De Ketele en Moreno De Pauw in 2018.