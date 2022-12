Telenet Giants Antwerp stoot na demonstratie tegen zwak Leuven door naar halve finale Beker van België

Met een schitterende collectieve prestatie kwalificeerde Telenet Giants Antwerp zich voor de halve finale van de Beker van België. De Sinjoren, die vrijdag de heenmatch met 79-71 in Leuven hadden verloren, veegde Leuven Bears in de return van het parket en plaatsten zich door de grote poort en met een 79-49 overwinning voor een stek bij de laatste vier. In de halve finale (20/22 januari) ontmoet Telenet Giants Antwerp Luik.