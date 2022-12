Hasselaar Nicolas Orye loodst Heist met eerste hattrick voorbij Mandel United naar 4-1 en mooie 20 op 24

Heist blijft verbazen. Zaterdag blikten de De Zwanen Mandel United in met 4-1. Goed voor een 20 op 24 en acht ongeslagen wedstrijden. Nicolas Orye was dé uitblinker, met drie doelpunten. “Onze eerste helft was echt goed”, aldus Orye.

“We hebben van in het begin onze intenties duidelijk gemaakt”, opent Orye. “We wilden vroeg scoren. Dat is ons ook gelukt. Ons tweede doelpunt viel op een ideaal moment. We konden gaan rusten met een 2-0-voorsprong. Ik vond onze eerste helft echt goed.”

Kort na de rust lukte Mandel de aansluitingstreffer. “Na de 2-1 vond ik ons bij momenten wat te laks spelen. Maar toen we de 3-1 maakten, was de match beslist. Ik scoorde in totaal drie doelpunten, waarvan twee met het hoofd. Goed voor mijn eerste hattrick bij Heist. Bij de vierde goal gaf ik ook nog de assist. Natuurlijk geeft me dit een tevreden gevoel, al mag je de collectieve prestatie niet vergeten. Door het wegvallen van de geschorsten Wijns en Ulenaers was het echt wel puzzelen voor de coach. Zo moest aanvaller Sam Van Aerschot als rechtsback spelen, op de plaats van Wijns. En op de bank zaten enkel beloften.”

Trainer Jo Christiaens vult aan: “Heel onze wedstrijdvoorbereiding kon zo goed als in de prullenbak, want Mandel verscheen met een fel gewijzigd elftal tussen de lijnen. Als ik dan zie hoe de groep de zaken aanpakte. De spelers zelf verbeterden, waar nodig. Dat vind ik geweldig. Volgende week spelen we in Ninove de laatste match voor de winterstop. Een stop die gezien onze geweldige reeks eigenlijk op een slecht moment valt.” (gf)