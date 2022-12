Hasselt

Fans van buikdansen konden zondag in het Hasseltse OC Steborg terecht. Daar vond voor de allereerste keer in Limburg een tweedehandsbeurs voor buikdanskleding plaats. Normaal betaal je daar blingbling-prijzen voor, maar zondag konden er koopjes gedaan worden aan de helft van de prijs of zelfs minder.