Wordt supertalent dat Cristiano Ronaldo bij Portugal naar de bank duwde ook bij Manchester United zijn vervanger?

Cristiano Ronaldo loopt op zijn laatste voetbalbenen en zoals dat aan het firmament gaat: waar sterren gaan, komen er ook. De nieuwe ster die het plekje van Ronado innam in de WK-matchen tegen Zwitserland en Marokko, Gonçalo Ramos, zou wel eens ook zijn plekje bij Manchester United kunnen innemen. Dat meent alvast de Engelse krant The Telegraph.

Manchester United volgde de Portugese Benfica-aanvaller Gonçalo Ramos al een tijdje, net als een rist topclubs, maar na zijn hattrick tegen Zwitserland is de 21-jarige spits gegeerder dan ooit.

United wil in januari een spits binnenhalen ter vervanging van Cristiano Ronaldo, al wil het geen speler overbetalen om hem per se in de winter binnen te halen en moet het ook de juiste man zijn.

Gonçalo Ramos is een van de gedroomde kandidaten, maar de kans is klein dat Benfica hem nu al zal willen laten gaan.

Vorig seizoen speelde Ramos nog letterlijk en figuurlijk in de schaduw van Darwin Nuñez, maar na diens vertrek naar Liverpool is hij helemaal ontbolsterd als diepe spits.

Ronaldo was voor het WK nog speler van Manchester United, maar na zijn explosief interview waarin hij de club en trainer Erik ten Hag aanviel, werd zijn contract in onderling overleg ontbonden.