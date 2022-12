Wim Lybaert is eerste gast in ‘Het Huis’: “Tot mijn zeventiende heb ik niks durven uitspreken, ik stamelde alleen”

Wim Lybaert is de eerste gast in het nieuwe seizoen van ‘Het Huis’ en legt zijn ziel bloot bij Eric Goens. — © © VRT

Dat er achter de goedlachse allemansvriend Wim Lybaert (54) een mensenschuw jongetje schuilgaat, heeft de man zelf nooit ontkend. In het nieuwe seizoen van ‘Het Huis’ vertelt hij over moeilijke jaren op de schoolbanken, over hoe hij halsstarrig zocht naar iets wat hij écht goed kan. “Ik wist altijd al dat ik goed verhalen kon vertellen. Ik was gefrustreerd dat mensen dat niet zagen.”