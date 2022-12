VIDEO. Wout van Aert krijgt beruchte “vod van Dublin” mee als aandenken voor zijn museum en viert er ook mee op het podium

Wout van Aert won de Wereldbekercross in Dublin, zijn tweede veldrit van het seizoen. Nochtans had de Belgische kampioen onderweg met heel wat pech af te rekenen, zo belandde er bij het begin van de vijfde ronde een vod van in de materiaalpost tussen zijn derailleur. Renaat Schotte, de interviewer voor Play Sports, overhandigde die in het interview achteraf aan Van Aert.

“Ik heb gehoord dat je een museum hebt thuis”, zei Schotte toen hij de vod aan Van Aert overhandigde. “Merci, maar momenteel is mijn museum eerder een rommelkot”, lachte Van Aert, die de vod meteen op zijn schouders legde. “Ik ga ze wel meteen afdoen want ik voel me wat belachelijk zo.” Al vond hij het toch wel speciaal want even later nam hij de beruchte vod mee het podium op.

“Blijkbaar proberen ze me op alle manieren af te stoppen”, zei Van Aert met de glimlach over het incident met de vod, dat hem in de cross een achterstand van zeventien seconden kostte. De vod was ook afkomstig uit het kamp van Michael Vanthourenhout: ze belandde via de omheining van de materiaalpost in de derailleur van Van Aert. Uiteraard trof hier niemand schuld, maar kwamen er toch al snel excuses vanuit het kamp Vanthourenhout.

