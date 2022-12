Netflix-documentaire Harry en Meghan is opgenomen in landhuis vermeende oplichter

Het landgoed in Montecito (California) waar de veelbesproken Netflix-documentaire over Harry en Meghan is opgenomen, is niet hun eigendom. De productieploeg zocht en vond een geschikte locatie voor de opnamen in het landhuis van Mark Schulhof, geen onbesproken figuur.

Een gigantische villa met zwembad om een hectaren groot domein met palmbomen en een lange oprijlaan. “Dit is niet waar wij wonen”, zo reageerden Harry en Meghan na de eerste aflevering.

Het landhuis is verkocht voor 33 miljoen dollar. Dat is veel meer dan wat het landhuis van Harry en Meghan heeft gekost. Zij betaalden ‘maar’ 13 miljoen dollar voor hun domein.

Hoewel het paar nooit beweerde dat het huis in de Netflix-docu van hen was, lokte het interieur, met zijn kristallen kroonluchters, hoge plafonds van 24 meter hoog en een privébioscoop, veel commentaar uit.

Maar van wie is het dan wel? Dailymail kwam er achter dat het landhuis, waarde 33 miljoen dollar, eigendom was of nog is van Mark Schulhof, een omstreden figuur.

De man kwam in opspraak omdat hij 116 miljoen dollar, geld dat bedoeld was voor steun aan gehandicapte veteranen, in eigen zak zou gestopt hebben.

Nepveteraan

In 2014 startte de toenmalige procureur-generaal van New York, Eric Schneiderman, een onderzoek tegen Schulhof en Quadriga wegens het creëren van een’ nepveteraan’ genaamd Arnie die hersenbeschadiging opliep tijdens zijn dienst in Afghanistan.

Schulhof en zijn bedrijf werden beschuldigd van het versturen van valse mailers om geld in te zamelen voor de liefdadigheidsinstelling Disabled Veterans National Foundation, waar ze 90 procent van de donaties zouden innen.

De man is nog niet veroordeeld voor de feiten.