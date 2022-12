Kerstmarkt en Kerstbar bij Tom’s Brouwerij

Eén weekend lang wordt Tom’s brouwerij in Wijer een kerstbar, met zelfs een kleine kerstmarkt.

Kerstmarkt, live muziek en workshops, dat zijn de ingrediënten van de Kerstbar bij Tom’s Brouwerij in Wijer. Iedereen is welkom op zaterdag 10 en zondag 11 december tussen 15 uur en 20 uur. Toegang is gratis. “We hebben veel lekkers om te eten en te drinken, zoals ons nieuwste bier. En op onze artisanale kerstmarkt zijn bij verschillende standhouders leuke cadeautjes te vinden” zo zegt Tom Kaelen.

