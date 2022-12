Cristiano Ronaldo zaait twijfel over toekomst als international na pijnlijke WK-exit: “De droom was mooi zolang hij duurde”

Cristiano Ronaldo heeft via Instagram gereageerd op de pijnlijke WK-exit van Portugal. “Een wereldbeker winnen met Porugal was de grootste droom in mijn carrière”, aldus Ronaldo, die met zijn boodschap bevestigde dat het zijn laatste WK was, maar ook twijfel zaaide over zijn toekomst als international.

Ronaldo schreef dat het zijn grootste droom was om ooit wereldkampioen te worden. “Daar heb ik voor gevochten. In de vijf keer dat ik heb deelgenomen, stond ik altijd aan de zijde van geweldige spelers en werd ik gesteund door miljoenen Portugezen. Ik gaf alles op het veld. Ik heb het gevecht nooit de rug toegekeerd en ik heb die droom nooit opgegeven.”

“Helaas, gisteren eindigde de droom. Het heeft geen zin om heftig te reageren. Ik wil dat iedereen weet dat er veel is gezegd, veel is geschreven, veel is gespeculeerd, maar dat mijn toewijding aan Portugal geen moment veranderde. Ik was er altijd en zou mijn teamgenoten en mijn land nooit de rug toekeren.” Met die laatste zin doelt Ronaldo wellicht op de geruchten die zeiden dat hij de Portugese selectie wilde verlaten nadat hij voor de achtste finale tegen Zwitserland op de bank belandde.

“Voorlopig niet veel meer te zeggen”

Over zijn toekomst laat CR7 zijn fans in het ongewisse. “Voorlopig valt er niet veel meer te zeggen. Bedankt, Portugal. Bedankt, Qatar. De droom was mooi zolang hij duurde... Laten we hopen dat de tijd een goede raadgever zal zijn en iedereen zijn eigen conclusies kan trekken.”

Wat die conclusies zijn, zal de toekomst dus uitwijzen. In principe zou Ronaldo nog kunnen doorgaan tot en met het EK 2024. Maar het zou ook zomaar kunnen dat zijn internationale carrière hier stopt.