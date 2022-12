Bommershoven

Hoeveel figuurtjes er precies in hun kerstdorp staan, weten Vic Vreven (60) en Mia Goossens (60) niet. “Zeker duizend, maar we zijn de tel kwijtgeraakt”, vertelt het koppel uit Borgloon dat in het VTM-programma Mijn Beste KerstOoit drie duo’s ontvangt om samen Kerstmis te vieren. “Maar als ik had geweten dat Christoff en Lindsay in de garage moesten eten...”