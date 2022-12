Perfect gehandeld: waarom Wout van Aert zich mocht omdraaien aan materiaalpost na ‘vod-incident’

Het was een opvallend beeld tijdens de Wereldbekercross in Dublin: Wout van Aert reed de materiaalpost voorbij, maar een vod van een mecanicien draaide in het wiel van 28-jarige renner. Van Aert handelde snel en keerde zich meteen om naar de materiaalpost.

Uit het reglement blijkt dat dit correct gehandeld is van onze landgenoot. “De renner die zich nog in de wedstrijdstrook bevindt, mag de wisselstrook vervoegen, op voorwaarde dat hij rechtsomkeer maakt in de wedstrijdstrook en de andere strook binnenrijdt bij het begin ervan zonder zijn tegenstrevers te hinderen”, klinkt het in het reglement. Aangezien Van Aert de materiaalpost nog niet volledig voorbij was, mocht hij zich dus nog omkeren.