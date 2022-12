Politie LRH betrapt bestuurder met snelheid van 127 km/uur in zone 70

De politie LRH heeft zaterdag bij controles twee bestuurders onder invloed van drugs en één onder invloed van alcohol betrapt. Er werden vier boetes opgesteld voor het negeren van een rood licht. Bij snelheidscontroles in de Nieuwstraat en Boudewijnlaan in Diepenbeek en op de Kuringersteenweg in Hasselt werden 1.694 bestuurders gecontroleerd. 354 van hen reden te snel, ruim 20 procent. Een van hen haalde liefst 127 km/uur in een zone 70. siol