In de Nachtegalenstraat werd een grote kunstkerstboom gestolen. — © Toon Royackers

Zonhoven

Dieven hebben zaterdagavond serieus toegeslagen in het centrum van Zonhoven. Liefst zes woningen kregen inbrekers over de vloer. Er werden geld en juwelen gestolen. In de Nachtegalenstraat werd dan weer een grote kerstboom meegenomen.