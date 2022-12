“Nederlandse ex-international die verdacht wordt van poging tot moord probeert via Russisch paspoort rechtszaak te ontlopen”

Volgens Karpov heeft Spartak Moskou, de club waar Promes speelt, het initiatief genomen om de voetballer van de Russische nationaliteit te voorzien. Hier is nog geen besluit over genomen, maar Promes zou heel kansrijk zijn. Zoals verschillende Russische media benadrukken levert het land eigen burgers niet uit aan andere landen, wat Promes goed zou uitkomen.

Tegen de 30-jarige Promes loopt in Nederland een strafproces. Op een familiefeest in juli 2020 in Abcoude zou hij een neef met een mes in een knie hebben gestoken. Het slachtoffer liep daarbij ernstig letsel op.

Strafproces

Het strafproces tegen Promes in Nederland begon op 21 oktober. De zaak stond in maart al op de rol van de rechtbank, maar werd toen uitgesteld door ziekte van een van de procesdeelnemers. Het Openbaar Ministerie beschuldigt de 30-jarige speler van Spartak Moskou van poging tot moord.

Promes speelde op het moment van het incident voor Ajax. Begin vorig jaar verhuisde hij naar Spartak Moskou. Hij speelde eerder voor FC Twente, Go Ahead Eagles en Sevilla en kwam tot 50 interlands voor het Nederlands elftal, waarvan twee op het EK van vorig jaar op het moment dat hij al verdachte was.