Pedro Elias graaft met professor in zijn angsten: “Al tijdens het eerste gesprek wist ik: daar kan ik geen label op plakken”

Mocht Pedro Elias een brood zijn, hij was er eentje met veel rozijnen. Dát was de diagnose van professor en angstexpert Damiaan Denys, toen de tv-maker twee jaar geleden bij hem kwam aankloppen. Doel: deze keer zijn hoofd op tafel leggen, in plaats van zijn lijf. Om die verstikkende hypochondrie te begrijpen. En alles mocht gefilmd worden - de therapie, de tranen, het afzien. De documentaire is af, Pedro zijn traject nog niet. “Maar: vroeger zat ik soms aan drie doktersbezoeken per week, nu al een stuk minder.”