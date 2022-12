Ludo-bier eert zaakvoerder houthandel die jaar geleden overleed

Hilaire Spreeuwers en Koen Beulen hebben het Ludo-bier gebrouwen, ter ere van Ludo Beulen die vorig jaar overleden is. — © Sven Dillen

Hasselt

In het Hasseltse Brewmine-tap is het nieuwe Ludo-bier voorgesteld. “We doen dit om onze papa Ludo te eren die een jaar geleden overleden is. Hij kon echt genieten van een lekker biertje met karakter”, zegt zoon Koen Beulen.