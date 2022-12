Drie bestuurders zonder rijbewijs betrapt bij controleactie in Genk en Houthalen-Helchteren

De politie Carma heeft de vorige dagen 347 voertuigen en 73 personen gecontroleerd in Houthalen-Helchteren en Genk bij een controleactie tegen woninginbraken. Drie bestuurders reden zonder een rijbewijs.

Omdat de politie de afgelopen weken een stijging ziet in het aantal woninginbraken, worden regelmatig controleacties gedaan. De afgelopen dagen vonden er zo verschillende plaats in Genk en Houthalen-Helchteren. Daarbij werden negen personen betrapt zonder gordel en drie zonder geldig rijbewijs. Er werden 11 pv's opgesteld voor verschillende verkeersinbreuken. In de toekomst blijft de politie met verhoogd toezicht controleren. Er worden nog meer acties tegen inbraken gepland. siol