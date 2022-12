Verdachte van Lockerbie-aanslag opgepakt in de VS

Een man uit Libië die ervan verdacht wordt de bom te hebben gemaakt voor de terroristische bomaanslag op de Pan Am-vlucht 103 boven het Schotse Lockerbie, is opgepakt in de Verenigde Staten. Dat melden de Schotse autoriteiten. Bij de Lockerbie-aanslag 34 jaar geleden vielen 270 doden.

De Verenigde Staten hebben de Libiër, Abu Agila Masud, twee jaar geleden aangeklaagd omdat hij een sleutelrol zou gespeeld hebben bij de bomaanslag van 21 december 1988.

De ontploffing aan boord van de Boeing 747, die van Londen naar New York vloog, geldt als het dodelijkste terroristische incident op Britse bodem. Alle 259 inzittenden kwamen om, samen met 11 inwoners van Lockerbie die getroffen werden door brokstukken van het toestel.

Vorige maand raakte bekend dat Masud ontvoerd was door een lokale militie in Libië. Dat gaf aanleiding tot speculaties dat hij zou worden overgedragen aan de Amerikaanse autoriteiten om terecht te staan.

Veroordeeld

In 2001 werd een andere Libiër, Abdelbaset al-Megrahi, veroordeeld voor zijn rol in de aanslag nadat hij terechtstond voor een speciaal samengestelde Schotse rechtbank in Nederland. Hij is tot nog toe de enige die voor de aanslag werd veroordeeld. De man kreeg levenslang, maar kwam acht jaar na zijn veroordeling vrij omdat hij ongeneeslijk ziek was. Drie jaar nadien overleed hij in Libië.

Een woordvoerder van de Schotse justitie zegt dat de nabestaanden van de slachtoffers ervan op de hoogte zijn gebracht dat Masud in handen is van de Amerikanen. “Schotse aanklagers en de politie, die samenwerken met de Britse en Amerikaanse regeringen, gaan door met het onderzoek. Het doel is om iedereen die met Megrahi samenwerkte voor de rechter te krijgen.”