De Croo: “Vlaanderen kan zelf stappen zetten in beperking werkloosheidsuitkeringen”

Premier Alexander De Croo ziet binnen zijn regering geen consensus om de werkloosheidsuitkering in de tijd te beperken, maar ziet wel mogelijkheden binnen de Vlaamse regering. Dat zei hij zondag in De zevende dag.

Onlangs verklaarde CD&V-voorzitter Sammy Mahdi dat hij voorstander is van een beperking van de werkloosheidsuitkeringen in de tijd. Ook Open VLD is daarvoor gewonnen, maar binnen Vivaldi willen met name de socialisten daar niet van weten.

Maar De Croo wees erop dat in de Vlaamse regering N-VA, Open VLD en nu ook CD&V voorstander zijn van de beperking van de werkloosheidsuitkeringen in de tijd. “Met het beleid van de VDAB kan men al stappen in die richting zetten”, aldus de premier, die erop wijst dat de VDAB een heel beperkt aantal mensen schorst - in de eerste helft van het jaar gaat het om enkele gevallen.