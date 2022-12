Duitse minister van Binnenlandse Zaken ziet “Reichsbürger-extremisme” toenemen

De extremistische Reichsbürger-beweging is sterk in ledental gestegen, zegt de Duitse minister van Binnenlandse Zaken Nancy Faeser in de zondageditie van de krant Bild. Afgelopen week werden bij een grootschalige politie-operatie ruim twintig leden van de beweging opgepakt omdat ze de regering omver wilden werpen.

Duitse inlichtingendiensten schatten het aantal aanhangers van de beweging, een heterogene verzameling mensen die het gezag van de Duitse staat niet erkennen, op ongeveer 23.000. Volgens Faeser zijn dat er 9,5 procent meer op een jaar tijd.

LEES OOK. Duitsland kon net op tijd een coup door een ‘prins’ onderscheppen: wat was het plan?

Ongeveer een op de tien Reichsbürger wordt beschouwd als potentieel gewelddadig. De Duitse politie schreef vorig jaar 239 geweldsmisdrijven toe aan het Reichsbürger-milieu, een aanzienlijke stijging ten opzichte van 2020.

Staatsgreep

Woensdag werden 25 mensen opgepakt voor betrokkenheid bij het plannen van een staatsgreep, onder wie een ex-parlementslid van de rechts-populistische Alternative für Deutschland (AfD), een aristocraat en een aantal al dan niet gepensioneerde legerofficieren. Zij worden ervan beschuldigd lid te zijn van “een binnenlandse terroristische beweging” die de staat omver wil werpen.

LEES OOK. Hoe een ‘prins’ van 71 jaar vanuit zijn kasteel het oude Duitse Keizerrijk wilde herstellen

Van de arrestanten zitten er 23 vast in Duitsland. Oostenrijk en Italië is gevraagd de twee anderen over te dragen. Nog eens 27 mensen worden in verband gebracht met de zaak.