Armand Marchant wordt achttiende in slalom op Wereldbeker Val d’Isère, Noor Braathen wint

Armand Marchant is zondag als achttiende geëindigd in de eerste slalom van het seizoen in de wereldbeker alpijnse ski. De Luikenaar werd 28e in de eerste run en schoof in de tweede nog een stuk op. Hij finishte in 1:40.46 en was daarmee 2.32 trager dan de Noor Lucas Braathen. Die haalde het in 1:38.14 voor de Oostenrijker Manuel Feller (tweede op 0.84) en de Zwitser Loic Meillard (derde op 0.98).

De 22-jarige Braathen behaalde zijn derde wereldbekerzege. Hij opende zijn erelijst in oktober 2020 met een reuzenslalom in Sölden en won begin dit jaar de slalom in Wengen.

Voor Armand Marchant was het zijn eerste wereldbekerwedstrijd deze winter. Een jaar geleden eindigde hij als zevende in de slalom van Val d’Isère. Zijn beste WB-uitslag tot dusver is een vijfde plaats in de slalom van Zagreb begin 2021.

Sam Maes haalde de finish van de eerste run niet.

In de algemene wereldbeker blijft de Zwitser Marco Odermatt, die zaterdag de reuzenslalom won in Val d’Isère, leider met 520 punten. Braathen wipt naar de derde plaats (215 punten) achter zijn landgenoot Aleksander Aamodt Kilde (380 punten).

Volgende week gaat de wereldbeker verder in het Italiaanse Val Gardena. Er staan dan twee afdalingen en een Super-G op het menu.

Kim Vanreusel haalt finish van eerste run in slalom van Sestriere niet

Kim Vanreusel is zondag uitgevallen tijdens de eerste run van de wereldbekermanche slalom in het Italiaanse Sestriere.

De 24-jarige Antwerpse ging als voorlaatste van de 64 deelneemsters van start. De Slovaakse Petra Vlhova, de olympisch kampioene slalom, tekende met 58.51 voor de snelste chrono, voor de Zwitserse Wendy Holdener (tweede op 0.24) en de Amerikaanse Mikaela Shiffrin (derde op 0.33).

Vorige maand kon Kim Vanreusel zich in de twee slalomraces van het Finse Levi, bij haar vorige optredens in de wereldbeker, evenmin plaatsen voor de tweede run.

De Zwitserse Wendy Holdener won in Sestriere. De 29-jarige Holdener haalde het na twee runs in 1:56.29 voor de Amerikaanse Mikaela Shiffrin, tweede op 0.47, en de Slovaakse olympisch kampioene slalom Petra Vlhova, derde op 0.70.

Voor Holdener is het de tweede wereldbekerzege van het seizoen, de vijfde uit haar carrière. Eind november won ze al een slalom in het Amerikaanse Killington.

In de tussenstand van de wereldbeker slalom komt Holdener na vier races naast Shiffrin aan de leiding met 325 punten. Vlhova is derde met 230 punten. Shiffrin verstevigt haar eerste plaats in de algemene wereldbeker. Na negen wedstrijden totaliseert ze 385 punten. Holdener (366 punten) wipt over Vlhova (340 punten) naar de tweede plaats.

Volgende week gaat de wereldbeker verder in het Zwitserse Sankt Moritz met twee afdalingen en een Super-G.